«التضامن»: استغلال المصانع المغلقة لتمكين السيدات ضمن برنامج «فرصة»

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج «فرصة»، إنه جرى إطلاق مبادرة مبتكرة لاستغلال مصانع متوقفة في تمكين 3600 سيدة من مستفيدات تكافل وكرامة.

تمكين 3 آلاف و600 سيدة

وأضاف الشبراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفكرة تهدف إلى استغلال الوحدات والأماكن غير المستغلة في تأسيس وحدات إنتاجية داخل القطاعات التي بها فرص ودمج المستفيدين بها، مؤكدا أنه تم الاتفاق على استخدام مصنع بالفيوم لتمكين 3 آلاف و600 سيدة، لافتا إلى أن تلك المبادرة هي الأكبر والتي يقوم عليها برنامج «فرصة».

تأجير مصنع ملابس جاهزة مغلق

تابع الشبراوي، أنه تم تأجير مصنع ملابس جاهزة، مغلق منذ سنوات من وزارة قطاع الأعمال، حيث ستقوم بتجهيز وحدات به لتمكين السيدات.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، على الموقع الرسمي لها، أن برنامج «فرصة» للتمكين يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل في الفئة العمرية من 19 إلى 55 عاما من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي أو أفراد الأسر القادرين على العمل الذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

برنامج فرصة يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية

وأشارت الوزراة، إلى أن البرنامج يستكمل منظومة الحماية الاجتماعية المقدمة للفقراء لمساعدة القادرين على العمل في الانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي، كما سيساعد في تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة مُدرة للدخل.

كما يعمل البرنامج على الاستثمار في الأفراد المستهدفين من خلال تعديل سلوكياتهم وتشجيعهم على الدخول في الأنشطة الإنتاجية والانتقال من الاتكال على التحويل النقدي من شبكة الحماية إلى الاستقلال المادي عبر تطوير رأس المال البشرى، والثقافة المالية والمهارات الحياتية.