محاكمة 5 متهمين بالتزوير في محررات رسمية بالبساتين بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسة محاكمة 5 متهمين بالتزوير في محررات رسمية بالبساتين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي.

التزوير في محرر رسمي

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بإرتكاب التزوي في محرر رسمي، «عقد بيع منسوب صدوره إلى مكتب شهر عقاري الجيزة»، وكان ذلك بين المتهمين من الأول وحتي الثالث، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية.

إمداد بالبيانات

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين اتفقوا عن طريق الاصطناع، واتفقوا مع مجهول على تزوير المحرر الرسمي على غرار الصحيح المنسوب والتي تصدره تلك الجهة، وذلك من خلال إمداد المجهول بالبيانات المراد إثباتها به وهي حدود وأطوال ومساحة قطعة أرض مغايرة لقطعة الأرض محل العقد الصحيح، فأثبت المجهول تلك البيانات على خلاف الحقيقة.