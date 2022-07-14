جهات التحقيق تطلب تقرير الأدلة الجنائية لحريق نشب داخل شقة سكنية في البساتين

انتدبت جهات التحقيق عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة البساتين، كما طلبت تقرير الأدلة الجنائية لكشف تفاصيل الحادث، وبيان إمكانية وجود شبهة جنائية حيال اشتعال الحريق من عدمه والوقوف على ملابسات الواقعة.

وطلبت جهات التحقيق بالقاهرة، تحريات المباحث حول الحريق الذي اندلع منذ ساعات قليلة، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة البساتين لمعاينة آثار الحريق، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بمنطقة البساتين، وعلى الفور توجهت قوة أمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، لاحتمالية وقوع ضحايا أو مصابين، ليتبين صدق البلاغ، وجرى فرض كردون أمني لوقف امتداد النيران.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة على الفور بـ3 سيارت إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وجرت عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وبالمعاينة تبين أن الحادث لم يسفر عن وقوع مصابين.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت باستدعاء عدد من شهود العيان لسماع أقوالهم حيال وقوع الحادث ومعرفة ظروفه وملابساته.