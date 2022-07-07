هل يمكن تزوير الـ10 جنيهات الجديدة؟.. خبير يجيب

أكدت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر السابق والخبيرة المصرفية فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا يمكن تزوير العملات الجديدة المصنوعة من البلاستيك والتي طرحها البنك المركزي المصري منذ أيام من فئة العشرة جنيهات البلاستيكية بوليمر.

10 جنيات بلاستيكية في سوق الصرافة

وأشارت «الدماطي» في تصريحاتها لـ«الوطن» إلى أن عملة البلاستيك الجديدة البوليمر توفر للدولة فى صناعتها أكثر من العملات الورقية الحالية، ولا يعني ذلك إلغاء أي من إصدارات العملات الورقية السابقة من ذات الفئة.

وأكدت «الدماطي» على استمرار العمل بها وتداولها داخل مصر ضمن الدول التي بدأت استخدام النقود البلاستيكية فئة 10جنيهات، ومن المرجح أن يتم عن قريب إصدار فئات أخرى من العملات المحلية.

تخفيض تكلفة طباعة النقود

وقالت الخبيرة المصرفية فى تصريحاتها إن قيام البنك المركزي المصري بطرح العملة البلاستيكية يخفض تكلفة طباعة النقود الورقية، خاصة الفئات التي يتم تداولها بين المواطنين، وأكدت أن العملات البلاستيكية تتميز بطول عمرها الافتراضي ليتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات.

البنك المركزي يطرح العملة البلاستيك

يذكر أن البنك المركزي المصري قال في بيان رسمي منذ أيام، إن طرح العملة الجديدة من البلاستيك بتلك الصور وشكل العملة البلاستيكية المصرية يأتي في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

وأوضح البنك المركزي أن شكل العملة البلاستيكية المصرية الجديدة تضمن في تصميم العشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث.