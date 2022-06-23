تأجيل محاكمة محام بتهمة تزوير محرر رسمي للاستيلاء على نصف مليون جنيه

أجلّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، في التجمع الخامس، جلسة محاكمة محام لـ23 أغسطس المقبل، لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي، للاستيلاء على أموال لبنك مصر للمعاملات الإسلامية، بلغ مقدارها نصف مليون جنيه.

وصدر القرار برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، وأمانة سر محمد طه وعبدالمسيح فل.

تزوير محرر رسمي منسوب لشركة

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، وإحالته إلى محكمة الجنايات، قيامه بارتكاب جريمة تزوير في محرر لإحدى شركات المساهمة، وهو إيصال إيداع منسوب صدوره لبنك مصر للمعاملات الإسلامية فرع المعادي، وذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأه علي غرار نظائره الصحيحة.

ووضع المتهم على الإيصال بيانات المراد إثباتها وهي أرقام وحروف لمبلغ مالي خمسمائة وعشرون ألف جنيه، وكذا ساعة للإيداع البنكي علي خلاف الحقيقة، ونسب صدورها زوراً لتلك الجهة واستعمل المحرر فيما زور من أجله بأن احتج بما دون به، بأن أرسله الي المجني عليه صلاح الدين حسين من هاتفه الخلوي، ليثبت علي خلاف الحقيقة إيداع بنكي للمبلغ المالي المتفق عليه فيما بينهما بحساب المجني عليه بالبنك علي النحو المبين بالتحقيقات.

استيلاء على مبالغ نقدية

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم توصل إلى الاستيلاء على الأموال المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة في صورة حقيقية، بأن أرسل إليه المحرر المزور موضوع الاتهام عن أنه صحيح علي خلاف الحقيقة بحساب المجني عليه ببنك مصر للمعاملات الإسلامية، وتمكن من تلك الوسيلة الاستيلاء على المبالغ النقدية.