ينتظر الكثيرون إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021، التي من المقرر أن يتم الإعلان عنها بعد قليل، بعد أن يعتمدها الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفقا لما أعلنه مصدر مسؤول بالأزهر الشريف، عن موعد نتيجة الثانوية الأزهرية للدور الثاني 2021، مؤكدا أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة الأزهر.

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

وذكر قطاع المعاهد الأزهرية، طريقة الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 برقم الجلوس، من خلال عدة خطوات، أولها الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، ثم قطاع المعاهد الأزهرية، يعقبها الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021 بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

وكان أكثر من 52 ألف طالبا وطالبة بالثانوية الأزهرية، أدوا امتحانات الدور الثاني في 369 لجنة على مستوى الجمهورية، وسيجري إتاحة رابط نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2021، والحصول عليها بالاسم ورقم الجلوس.

وكانت غرفة العمليات المركزية للامتحانات الأزهرية، أصدرت تقريرا عن امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021، مؤكدة أنها سادتها حالة من ‏الاستقرار والانتظام دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن ‏المقرر، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية‏، ‏كما تم التأكد من توفر أدوات التعقيم والتطهير بكآفة اللجان، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021

وستتاح للطلاب نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2021 فور اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني، ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 للدور الثاني، من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، من خلالها الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس لكل طالب.

وكانت عملية التصحيح والمراجعة، أجريت وفقا لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع أماكن التصحيح، حفاظًا على المعلمين من انتقال العدوى، مع توفير كل الوسائل المريحة التي ساعدت المصححين من إنهاء أعمالهم في المواعيد المحددة، ومن المقرر أن يتم لإعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف، وطرحها على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس.