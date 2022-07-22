مصادر: انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة 2022 بعد الانتهاء من الحكومية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة إنهاء الاستعدادات الكاملة لتنسيق القبول 2022، موضحين أن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2022 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وسيتم الكشف عنها بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة، على أن تبدأ المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 للجامعات الحكومية، موضحين أنه سيتم الالتزام بكافة الضوابط والقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن.

تنسيق الجامعات الخاصة

وأكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم الكشف عن أي حدود دنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2022، حتى الآن لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022، وأن كل ما ينشر عن الحدود الدنيا غير صحيح، والمجلس في انتظار الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 ومؤشراتها، كي يتم إقرار الحدود الدنيا، موضحًا أن عدد الطلاب الذين تقدموا وسددوا المصروفات الدراسية من قبل حاملي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية تجاوز 5 آلاف طالب وطالبة حتى الآن.

مصاريف العام الدراسي

ومن جانبه، أكد الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها بشأن تنسيق 2022، أبرزها الإعلان عن مصاريف العام الدراسي الجديد وكذلك التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، موضحا أن التقديم متاح حاليا للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المعادلة العربية والأجنبية.

ومن جانبه أكد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل، أن الجامعات الخاصة في انتظار ما تسفر عنه مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022، كي يتم تحديد الحدود الدنيا للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة، مع الالتزام بكافة الضوابط والمعايير التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في هذا الشأن، مؤكدا ان تنسيق الجامعات الخاصة2022 سينطلق بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية2022.