تعرف على موعد إعلان الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2022

تواصل الجامعات الخاصة بمحافظات القاهرة الكبرى والأقاليم، استقبال طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعام الجامعي الجديد، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتي تواصل تسجيل الرغبات حتى سبتمبر المقبل وفقاً للضوابط والقرارات التي حددها الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المقرر الإعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة 2022 بعد الإنتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، على أن تبدأ أعمال التقدم للالتحاق بمختلف الكليات بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022 ينطلق أغسطس المقبل

وكشفت مصادر بوزراة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، الاستعداد لتنسيق القبول 2022 بمختلف الجامعات وفقاً للضوابط التي حددها الأعلى للجامعات، موضحاً أن تحديد الحدود الدنيا للقبول والالتحاق بالجامعات الخاصة متوقف على ما تسفر عنه مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2022، مؤكدة أن قبول الطلاب الفترة الحالية بالحدود الدنيا للعام الماضي هو لطلاب الشهادات المعادلة للثانوية العامة العربية والأجنبية التي استقر عليها الأعلى للجامعات في إجتماعه الماضي.

قواعد القبول بالجامعات الخاصة

وأضافت مصادر بوزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أن الجامعات الخاصة استعدت للعام الدراسي الجديد بعدد من البرامج الدراسية و الكليات الجديدة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً وبما يحقق أهداف الدولة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة لها، لافتة إلى أن السعة الإستعابية للجامعات الخاصة من إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالجامعات لا تتعدى الـ7% من كل عام.