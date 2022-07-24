6 غيابات تضرب الزمالك أمام سموحة في الدوري

يتحدى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك العديد من الغيابات خلال لقاء اليوم، أمام سموحة، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز للموسم الكروي 2021-2022.

ويسجل لقاء سموحة الظهور الأول للفريق الأبيض بعد رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي، الجناح الأيسر للفريق، وكذلك مواطنه محمد أوناجم.

وتضم قائمة غيابات الزمالك ضد سموحة: إمام عاشور للإيقاف، والثلاثي يوسف أسامة نبيه، عمر السعيد، والسيد عطية للإصابة، فضلا عن رحيل الثنائي محمد أبوجبل وطارق حامد، عقب اتفاقهما مع الإدارة على الرحيل عن النادي والإيفواري رزاق سيسيه للانقطاع عن التدريبات.

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