«جدري القردة» يغزو 43 ولاية أمريكية.. وارتفاع إصابات كورونا عالميا

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم، إلى 565.5 مليون إصابة، في وقت سجلت فيه بعض الدول حالات إصابة بمرض جدري القردة، بينهم الولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت إصابات كورونا المستجد، منذ ظهور الفيروس في أواخر عام 2019، 565 مليونًا و533 ألفًا و297 حالة، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 6 ملايين و382 ألفًا و405 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، 536 مليونا و994 ألفا و478 حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، التي تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابات إلى حوالي 4.77 ملايين حالة، وتعافي 4.76 ملايين حالة، ولا يزال ما لا يقل عن 1120 شخصا تحت العلاج.

«مكافحة الأمراض»: كوريا الجنوبية تسجل 38882 إصابة بـ«كورونا»

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 38882 إصابة بـ«كورونا» بينها 261 حالة وافدة من الخارج و16 حالة وفاة، لتصل حصيلة الإصابات إلى 18680142حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 24712 حالة وفاة.

وقررت الحكومة، تعزيز قواعد الحجر الصحي من خلال نصحهم بإجراء اختبار «بي سي آر» في يوم وصولهم، وليس في غضون 3 أيام، والبقاء في المنزل حتى نتائج الاختبار، وذلك استجابة لتزايد الإصابات بين المسافرين الوافدين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وبدءً من الأسبوع المقبل، ستقدم الحكومة الكورية الجنوبية الجرعة الرابعة من «لقاح كورونا» للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر، وللأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر.

وأمس الخميس، سجلت كوريا الجنوبية، أول حالة إصابة جديدة بـ«بي أيه.2. 75» المتحور الجديد من «أوميكرون»، لدى رجل في الستينيات من عمره ويقيم في مدينة «إنتشون» أصيب بالمتحور، وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن المصاب لم يسافر إلى الخارج مؤخرا.

السلطات الصينية تسجل «صفر وفيات» بـ«كورونا»

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 64 إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى في البر الرئيسي للبلاد، بينها 30 في قانسو و17 في قوانجدونج، فيما لم تسجل السلطات أي حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات ثابت عند 5226 حالة وفاة.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الجمعة، إلى خروج 93 حالة من المستشفيات بعد شفائها من «كورونا»، ليصل الإجمالي إلى 220778 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء في نشرتها باللغة الإنجليزية.

بدورها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، و«الصحة العالمية»، إن حوالي 25 مليون طفل حول العالم لم يحصلوا على اللقاحات الدورية التي تحميهم من الأمراض في عام 2021، إذ تستمر تداعيات «كورونا» في تعطيل الرعاية الصحية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضحت «يونيسف»، أن التركيز على حملات التحصين ضد «كورونا» في 2021، والتباطؤ الاقتصادي والضغط على أنظمة الرعاية الصحية، أعاق التعافي السريع للتطعيمات الدورية.

أكثر من 1000 حالة «جدري القردة» في 43 ولاية أمريكية

وفيما يتعلق بفيروس «جدري القردة»، سجلت السلطات الصحية الأمريكية، أكثر من 1000 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، في 43 ولاية حتى، أمس الأول الأربعاء، وقالت بيانات «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، إن ولاية كاليفورنيا تحتل المرتبة الأولى من حيث الإصابات بـ161 حالة إصابة تليها نيويورك بـ159 حالة وإلينوي بـ152 حالة.

بدورها، أشارت وزارة الصحة الأمريكية، إلى توزيع أكثر من 132 ألف جرعة من «لقاح جيونيوس» للوقاية من جدري القرود، في جميع أنحاء البلاد حتى الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

الخميس المقبل.. «الصحة العالمية» تحدد ما إذا ستصنف «جدري القردة» حالة طوارئ صحية دولية

من جانبها، قالت «منظمة الصحة العالمية»، عقد اجتماع للجنة الطوارئ الخاصة بـ «جدري القردة»، الخميس المقبل، لتحديد تدابير مواجهة التفشي الراهن للمرض.

وستحدد «لجنة الطوارئ»، مدى خطورة تزايد الإصابات بالفيروس، وما إذا ستصنفه حالة طوارئ صحية دولية.

وارتفعت حصيلة إصابات «جدري القردة»، متخطيا حاجز 10 آلاف حالة في أكثر من 60 بلدا، وتعد أوروبا الأكثر تأثرا به.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، تقديم 1.5 مليون دولار أسترالي لدعم استجابة إندونيسيا لتفشي مرض «الحمى القلاعية»، وأوضحت وزيرة خارجية أستراليا، بيني وونج، في بيان، أن التمويل الجديد لبرنامج التطعيم الإندونيسي، سيوفر ما لا يقل عن مليون جرعة لقاح ضد المرض.