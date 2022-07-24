طقس مطروح اليوم.. ارتفاع نسبة الرطوبة والعظمى تسجل 31 مئوية

ترتفع درجات الحرارة في مطروح والمدن المجاورة بطول الساحل الشمالي، من مدينة الحمام شرقا حتى مدينة السلوم غربا، مرورا بمراكز ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة وسيدي براني، مع توهج الشمس منذ الساعات الأولى وارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.

طقس مطروح.. اعرف درجات الحرارة

ويشهد طقس مطروح أجواء حارة نهاراً، وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، 24 يوليو، 31 للعظمى و24 للصغرى، كما تسجل نسبة الرطوبة 65%، وتنشط الرياح لتسجل 26 كم/ في الساعة، وتستمر معدلات على مدار الأسبوع الجاري.

تحذيرات الأرصاد من درجات الحرارة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من درجات الحرارة في مختلف الأنحاء، وذكرت في نشرتها استمرار الأجواء شديدة الحرارة الرطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد وأن ظلت حارة رطبة على الساحل الشمالي، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى غدا 36 درجة مئوية، السواحل الشمالية 32 درجة مئوية، وشمال الصعيد 39 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 43 درجة مئوية.

وأوضحت أن ارتفاع نسب الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الأحساس بحرارة الطقس، وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إقبال كبير من المصطافين على الشواطئ وازدحام مصيف مطروح تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يفد المواطنين من مختلف مدن ومحافظات مصر للاستمتاع بالأجواء اللطيفة على البحر والابتعاد عن حرارة الجو في الصعيد والقاهرة.