طقس اليوم في البحيرة.. تكون الشبورة الكثيفة وارتفاع درجة الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم الأحد، في البحيرة طقس شديد الحرارة رطب نهاراً، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلاً على كافة الأنحاء.

شبورة مائية في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن البحيرة تشهد شبورة مائية صباحاً، وطقس مشمس، يكون غانم جزئياً على السواحل الشمالية، وارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 1.5 : 2 درجة.

نشاط الرياح مساء في البحيرة

فيما يتوقع أن الرياح في البحيرة تنشط أحياناً مساءً، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً، ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في مدينة ادكو، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 36 درجة مئوية وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية وسط حالة من ارتفاع درجات الحرارة وتكون الشبورة المائية الكثيفة على مختلف المدن والمراكز لاسيما الطريق الزراعي والصحراوي.

كما حذرت الجهات المعنية المواطنين بتوخي الحذر وعدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة لاسيما وقت الظهيرة، حفاظا على سلامتهم.

وتشهد مدينة ادكو بمحافظة البحيرة إقبالا كبيرا من المصطفين على شواطئها، مع قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصطفين حيث وفرت عيادة طبية لتقديم الخدمات الطبية وعمل الإسعافات الأولية في حالة تعرض أحدهم للغرق، كما يتم تقديم نصائح للمصطفين لحمايتهم من الغرق.