طقس اليوم في البحيرة.. تكون الشبورة المائية وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم السبت في البحيرة، شديد الحرارة رطب نهاراً، مائل للحرارة رطب ليلاً، على أن يكون طقس السواحل الشمالية، «ادكو، رشيد، المحمودية»، حار رطب نهاراً، معتدل رطب ليلاً.

توقعات طقس البحيرة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غذا الأحد في البحيرة سيشهد، طقس مشمس، يكون غانم جزئياً على السواحل الشمالية، وارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 1.5 : 2 درجة، والرياح تنشط أحياناً مساءً، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً.

حالة البحر المتوسط بادكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1 : 1.75) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

فيما يتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 35 : الصغرى 24°، وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة على مختلف المدن والمراكز بالمحافظة لاسيما في الساعات الأولى من الصباح.

زحام علي شواطئ ادكو

ويتوافد المصطافين على شواطئ مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، حيث ازداد أعدادهم عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

وقامت مديرية الصحة بالبحيرة باتخاذ عددا من الإجراءات لاسيما مع زيادة الإعداد حيث تم توفير عيادة طبية بشاطئ ادكو لإسعاف المصطفين وانقاذهم في حالة وقوع حالة غرق، وجاء ذلك طبقا لتوجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة حماية لأرواح وسلامة المواطنين.