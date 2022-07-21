طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع درجات الحرارة وهدوء أمواج البحر بشاطئ إدكو

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الخميس، طقس حار رطب بمحافظة البحيرة نهارا ومعتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس البحيرة غدا الجمعة، سيشهد شبورة مائية خفيفة صباحا، وطقس مشمس، يكون غانم جزئياً على السواحل الشمالية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة نهاراً، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 1.5 : 2 درجة، والرياح تنشط أحياناً، مما يقلل من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً.

هدوء أمواج شاطئ إدكو

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط بشواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1.5 :2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 34 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 24 درجة مئوية، وسط تكون الشبورة الكثيفة.

طقس حار في البحيرة

وشهدت البحيرة خلال الأيام الماضية، موجة من الطقس الحار مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وحذرت الجهات المعنية، المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة.

كما شهدت شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، إقبالا كبيرا من المصطافين لا سيما بعد توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إلى مديرية الصحة بتوفير عيادات متنقلة على الشواطئ لسرعة إسعاف المصطافين وعمل الإجراءات الطبية اللازمة للحالات التي قد تتعرض للغرق.