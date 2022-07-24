من هو القبطان سامح سيد المفقود في المحيط الهندي؟.. كان يتدرب على سفينة

القبطان سامح سيد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على «جوجل»، وذلك بعد تداول صور من رسائل أرسلها لأسرته قبل اختفائه رفقة قبطان آخر فى المحيط الهندي، وذلك قبل 9 أيام من غرق سفينة تجارية كانت متجهة إلى ليبيا وكان يتدرب على متنها، وما زالت أسرته تنتظر لحظة العثور على نجلها الشاب الصغير.

من هو القبطان سامح سيد المفقود في المحيط الهندي

«أنا خلاص بموت».. هذه كانت واحدة من الرسائل التي تداولها المصريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أرسلها القبطان سامح سيد قبل فقده في المحيط الهندي بدقائق، خاصة بعد مراسلة أصدقائه وشقيقته ووالدته مؤكدا لهم أن السفينه غير آمنة، وأن هناك ثقوب بها، وأنه وزملاءه في خطر حقيقي، ويحاولون الوصول إلى السويس.

وسيطرت حالة من الحزن على أسرة القبطان المفقود في المحيط الهندي، حيث مازالت تنتظر عودته، خاصة بعد ما أعلنت أنها تريد ابنها حيا أو ميتاً.

معلومات عن القبطان سامح سيد

القبطان سامح سيد، يبلغ من العمر 24 عاماً، وتخرج من الأكاديمية البحرية في الأردن العام الماضي، وكان يتلقى تدريبا على السفينة التي غرقت ضمن طاقم مكون من 12 مصريًا وسوريًا، والسفينة ملك لرجل أعمال سوري الجنسية، ويقيم في مدينة الإسكندرية، حيث كانت تتجه السفينة من الصين إلى ليبيا.

آخر تواصل بين القبطان سامح سيد وأسرته

وكان آخر تواصل بين سامح وأسرته وفقاً للرسائل في شهر يونيو الماضي، حيث أكد أن السفينة متهالكة وأن الماء بدأت تتسرب إليها، كما أن طاقم السفينة يحاول تصليح الأعطال التي خربتها.

ووفقاً للمعلومات المتداولة وتصريحات أهل القبطان سامح سيد، وزوجة القبطان محمد جمال، فإن طاقم السفينة قفز من السفينة إلى عوامات مطاطية، إلا أن القبطان سامح سيد قفز فى المياه وقفز وراءه القبطان محمد جمال المصري الذى يقيم في مدينة الإسكندرية لمحاولة إنقاذه، واختفى الاثنان في المحيط الهندي ولم يعثر عليهما حتى الآن.