أرملة قبطان سفينة المحيط الهندي: «مات بسبب طمع مالكها وعاوزة حقه»

بملابس سوداء وعيون تآكلت من كثرة الدموع، جلست «ريهام مجدي»، أرملة القبطان «محمد جمال»، الذي لقى مصرعه غرقاً في المحيط الهندي، تتذكر زوجها الذي رحل عن عالمنا أثناء عمله، خلال بحثه عن رزقه في رحلة موت كان يعلم نهايتها، إلا أنه أصر على استكمالها، أملاً في نهاية أفضل، وعودته إلى أسرته بأموال تعينهم.

أرملة قبطان سفينة المحيط الهندي: طالبته بتركها والعودة

أكدت السيدة السكندرية أرملة القبطان «محمد جمال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها طلبت من زوجها ترك تلك المركب والعودة إلى مصر، للحفاظ على حياته، إلا أنه أصر على العودة من خلالها، أملاً في حصد راتبه الذي اشترطوا عليه حصوله عند الوصول إلى قناة السويس، ضارباً بحياته عرض الحائط من أجلها هي وابنتهما صاحبة الـ7 سنوات.

القبطان «محمد جمال» مات بسبب شهامته

وأوضحت أن زوجها لم يضحي بنفسه فقط من أجل أسرته، بل تجاوزت شهامته أكثر من ذلك، حيث أنه نزل للمحيط برغبته، لمحاولة إنقاذ صديقه الذي تعرض للسقوط من قارب النجاة، ليلقيا مصرعهما سوياً.

أرملة محمد جمال: السفينة غير صالحة

وأكدت أرملة القبطان الراحل أنه وفقاً لمحادثات زوجها معها، فإن السفينة لم تكن تصلح لنزول المحيط، حيث أنها مجهزة للإبحار في البحر فقط، إلا أن مالكها دفعهم لذلك عمداً، بغرض تعرضها للغرق للحصول على تعويضات التأمين، ولم يعبأ بأي روح ممن كانوا عليها أو أسرهم.

مطالب أسرة قبطان سفينة المحيط الهندي

وطالبت الأرملة المكلومة بتكثيف جهود البحث عن جثمان زوجها، وقالت في هذا الصدد: «هاتوا لي أي حاجة من ريحته، عاوزة حاجة أدفنها من جوزي وأروح أزورها في مدفنه وأكلمه وأحس بيه»، كما طالبت بحقها من مالك السفينة والقبطان المسؤول عنها، الذي دفعهم للموت، من خلال أخذ قرار التحرك، على الرغم من كونها سفينة غير مؤهلة لذلك.

جدير بالذكر أن القبطان المصري «سامح سيد»، وزميله «محمد جمال» كانا ضمن فريق مكون من 12 بحاراً، خرجا للعمل على متن مركب تجاري يملكه سوري الجنسية، إلا أن عيوباً فنية في المركب تسببت في تسريب كبير من المياه للسفينة، مما أدى إلى غرقه، ومصرع كليهما، وهو ما جعل أرملة «محمد جمال» تطالب بحقه وحق أسرته في تعويض مادي كبير، ومحاكمة من تسبب في ذلك.