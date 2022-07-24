جامعة الدول العربية: التقرير الـ6 لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يصدر باللغة العربية

قال الدكتور محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد بجامعة الدول العربية، إنّ التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية هو أهم تقرير دولي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبالتالي فإنه لا يخص المنطقة فقط، وأهم شيء به أنه يرصد أوضاع البيئة في مجالات مختلفة، مثل المياه وتلوث الهواء والتغيرات المناخية وغيرها.

10 دول من دول المنطقة شاركت في إعداد التقرير

وأضاف مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد بجامعة الدول العربية خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «يشارك في هذا التقرير عدد ضخم من الخبراء والاختصاصيين على مستوى دول العالم، ويهتم بكل المسائل البيئية على مستوى العالم، وهناك 10 دول من دول المنطقة شاركت في إعداد هذا التقرير».

التقرير يعتمد على المصادر والمعلومات الموثقة

وتابع مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد بجامعة الدول العربية، «الموضوعات التي يتعرض التقرير تكون موثقة وتعتمد على ما يسمى بالحقائق المثبتة، وبالتالي، فإن هناك تقارير وطنية تعدها الدول، أما هذا التقرير فإنه التقرير المجمع على مستوى العالم ويرصد البيئة في العالم كله، ويصدر كل 4 سنوات، ولكن هذا التقرير صدر في نسخة عربية لكي تتيح للقارئ العربي أن يطلع على تطورات البيئة».