تفاصيل مشاركة رئيس جامعة الأقصر في اجتماع شؤون البيئة.. «خدمات وتبادل زيارات»

شارك الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأحد، في اجتماع المجلس الأعلى لشئون البيئة المنعقد بجامعة أسيوط بحضور الدكتور محمد مصطفى لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات مع كوكبة من السادة رؤساء الجامعات المصرية ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ناقش المجلس تنفيذ القوافل التنموية الشاملة في ضوء مبادرة حياة كريمة، تفعيلا لبروتوكول التعاون المبرم بين الجامعات الحكومية ووزارة الزراعة، كما ناقش إمكانية التعاون وتبادل الزيارات بين قطاع شئون البيئة بالجامعات المختلفة، وبحث سبل التكامل بين الجامعات فى تقديم الخدمات المجتمعية للمحافظات التى تقع بها الجامعات.

وعلى هامش مشاركته في اجتماع المجلس، شارك الدكتور محمد محجوب، في فعاليات المؤتمر الدولي الحادى عشر للتنمية والبيئة فى الوطن العربى تحت عنوان جائحة كورونا الدروس والتوابع والخطط المستقبلية فى الفترة من ٢٠-٢٣ فبراير الجاري، لمناقشة عدد من المحاور التى تختص بالبيئة وقضاياها ومشكلاتها المختلفة وذلك بمشاركة واسعة من مختلف الباحثين والمختصين بشئون البيئة من مصر و9 دول عربية، والمنعقد تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.