رئيس تحكيم «بينالي القاهرة لفنون الطفل»: عرض 800 عمل حتى الآن

قال الدكتور محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان ورئيس لجنة تحكيم بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، إن المعارض التشكيلية تستخدم كلمة بينالي مثل المهرجان، وهي كلمة لاتينية معناها حدث يتكرر كل سنتين، موضحا أن الدورة الثانية تأجلت بسبب كورونا، وتضم 25 دولة من جميع أنحاء العالم، تحت رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وهو ما منح الدورة قوة كبيرة.

25 دولة مشاركة في الدورة الثانية

وأضاف أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان ورئيس لجنة تحكيم بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ رئيس البينالي هو الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم مشرفة على البينالي، ورئيسة اللجنة العليا الدكتورة سرية صبحي، والكوموسير العام الدكتور أحمد حاتم.

لجنة التحكيم كانت على أعلى مستوى وضمت كتابا ورسامين

وأشار رئيس لجنة تحكيم بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل، إلى أنّ لجنة التحكيم كانت على أعلى مستوى وضمت كتابا ورسامين لكتب الأطفال ومتخصصين في رسوم الأطفال وعلماء نفس بسيكولوجية الطفولة، موضحًا: «استقبلنا 3 آلاف عمل فني حتى وصلنا إلى 800 عمل تعرض الآن».

وأكد رئيس لجنة تحكيم بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل على أنه جرى تقسيم المتسابقين إلى فئات عمرية، وهي من 4 إلى 6 سنوات وحتى سن 18 سنة، إضافة إلى ذوي الهمم وتم تقديم اللوح الفنية تحت عنوان صورة من بلدي، مثل أهم معلم سياحي والشخصيات والملابس والعادات الشعبية في الزواج والاحتفالات.