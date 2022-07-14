«س وج» كل ما تريد معرفته عن بينالي القاهرة لفنون الطفل برعاية انتصار السيسي

تولي السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، رعاية واهتماما خاصا بالأطفال، ثقافيا وفنيا، وكانت البداية في عام 2021 برعايتها لجائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تم الإعلان عن أسماء الفائزين بها في دورتها الثانية في يونيو الماضي، إذ حددت وزارة الثقافة موعد إطلاق بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل تحت رعاية انتصار السيسي، تشجيعا منها للمواهب الصغيرة، وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن بينالي:

تفاصيل بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل

س: متى تأسيس بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل؟

ج: تم تأسيس بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل في 2019، وانعقدت تحت عنوان «مكاني المفضل» وشارك بها أطفال من 19 دولة.

س: من يفتتح الدورة الثانية من بينالي؟

ج: الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

س: متى تنطلق الدورة الثانية من بينالي؟

- تنطلق الدورة الثانية من بينالي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 يوليو الجاري، في السادسة مساء، تحت شعار «صورة من بلدي».

س: أين تقام فعاليات بينالي؟

- تقام في قاعات العرض بمركز محمود مختار الثقافي وكلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك فعاليات البينالي.

25 دولة تشارك في بينالي الطفل

س: كم عدد الدولة المشاركة؟

ج: يشارك في الدورة المرتقبة 688 طفلاً تحت 18 الأطفال بأعمالهم من 25 دولة، إلى جانب مشاركة جادة للأطفال ذوي القدرات الخاصة، بهدف تحقيق هدف الدمج الأمثل والإنخراط في المجتمع

س: ما المجالات التي يقدمها الأطفال في الفعاليات؟

ج: مختلف المجالات الفنية من بينها الرسم والتصوير الفوتوغرافي الرقمي، والكولاج والحفر والنحت وفنون الميديا.

س: مواعيد فعاليات الدورة الثانية لبينالي؟

ج: وتقام الفعاليات يوميا من العاشرة صباحا إلى الثانية ظهرا ومن الخامسة مساء إلى التاسعة مساء عدا الاثنين.

س: متى يكون ختام فعاليات البينالي؟

ج: تستمر فاعليات الدورة المقبلة حتى 18 أغسطس المقبل.