المبدع الصغير وورش فنون تشكيلية في جناح الطفل بمعرض الكتاب

يقدم المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بجناح الطفل ضمن أنشطة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والخمسين.

تفاصيل مشاركة مركز الطفل في معرض الكتاب

بدأت الأنشطة بحفل توقيع كتاب «آسر يتحدى غروره» للكاتب والناقد الأدبي مصطفى غنايم، رسوم الفنان جلال الدين جمال وأدار اللقاء السيناريست وليد كمال، وقد تفاعل الأطفال مع القصة التي تدور حول رفض فكرة تبرير الهزائم المتكررة والتمثيل المشرف، وعدم الاعتراف بالخطأ، كما تدعو الطفل إلى التحدي وقهر الغرور وأن يأخذ بالأسباب دائمًا، وأن يترك التراخي بل تحفيزه على السعي الدائم للتفوق وتحقيق الفوز المشرف.

وقد لاقت الورشة تفاعلا كبيرا من الأطفال حيث أدار الكاتب حوارا معهم حول فكرة العمل ومدى وصول رسالته وما تضمنه من مفاهيم كالغرور وكيف يمكن للإنسان أن يتحداه ويقهره لتحقيق الفوز المشرف وإلا يبرر الإنسان خسارته بدعوى الهزيمة المشرفة وأن يعترف بأخطائه ويقدر قيمة المنافس وأن يتحلى بالثقة بالنفس الممزوجة بالحذر.

ورش فنون تشكيلية

كما تفاعل الأطفال كذلك مع الرسام جلال الدين جمال الذي أخذ يعلم الأطفال كيفية رسم الشخصيات ومقاييس الرسم وكذا نسب وجه الإنسان بالسنتيمترات مقارنة بجسمه إضافة إلى كيفية التعبير بالصورة عن الانفعالات حيث تناول ذلك بشكل عملي على قصة «آسر يتحدى غروره».

كما قدم فنانو المركز ورش فنون تشكيلية كورشة تشكيل بالورق وأورجامي، بالإضافة إلى لقاء مع الأطفال حول جائزة الدولة للمبدع الصغير أوجيني صبحي.