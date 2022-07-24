«الداخلية» تعلن قواعد وشروط قبول دفعة جديدة بأكاديمية الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2022 - 2023، من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% للعام الحالي أو العام الماضي، والحاصلين على ليسانس الحقوق، وبكالوريوس التربية الرياضية، بحد أدنى تقدير مقبول، والمؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد.

موعد فتح باب القبول بكلية الشرطة

وكشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء دكتور هاني أبوالمكارم، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر الأكاديمية، التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، مشيرا إلى أنّه سيتم فتح باب القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة في العام الماضي 2021، ابتداء من يوم الإثنين أول أغسطس المقبل، حتى الخميس 18 أغسطس المقبل.

موعد فتح باب القبولي لطلاب مدارس المتفوقين

أما فيما يتعلق بحاملي شهادة الثانوية 2022 وطلبة الدور الثاني، وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتم فتح باب القبول لهم بدءا من الخميس 4 أغسطس المقبل وحتى الأربعاء 31 أغسطس المقبل، مع مراعاة قيام وحاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فيجب عليهم تقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

التقديم لكليات الحقوق

وأضاف أنّ التقديم لحاملي درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور وإناث العام السابق 2021، سيبدأ من أول أغسطس وحتى 18 أغسطس المقبل، فضلا عن حاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية اناث للعام الحالي (2022)، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، سيكون بدءا من الإثنين 15 أغسطس المقبل وحتى 15 سبتمبر المقبل، لافتا الى أنّه لأول مرة سيكون التقديم للالتحاق للجميع من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

شروط الالتحاق بكلية الشرطة

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق، بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية ، أوضح رئيس أكاديمية الشرطة أنه لابد أن يكون مصري الجنسية ومن أبويين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة،إضافة إلى أنّه يجب ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وأضاف اللواء دكتور أبوالمكارم، أنّ المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه في أول أكتوبر المقبل عن 22 سنة ميلادية، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، يجب ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور، و170 سم للإناث، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في العينين، ويصرح الكشف بنظارة، وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم عن 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

مراحل التقديم بأكاديمية الشرطة

ولفت اللواء دكتور أبو المكارم، إلى أنّ مراحل التقديم للأكاديمية تمر عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات «المقاس – القوام – الطبي والنفسي – الرياضي – القدرات – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبي المتقدم»، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطول، فضلا عن اختبار القوام «الوزن المثالي = طول الطالب – 90»، ثم الكشف الطبي بمعرفة قطاع الخدمات الطبية «العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان - ... إلخ».

وأوضح أنّ الطالب يخضع للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية، ويشرف عليها أطباء نفسيين، كما يخضع للاختبار الرياضي «اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة»، واختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة «ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية»، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية.