حركة تنقلات الشرطة 2022.. ضوابط وملامح الحركة قبل أيام من إعلانها

تسود أجواء من الترقب بين قيادات وضباط وزارة الداخلية، بالتزامن من قرب صدور حركة تنقلات الشرطة 2022 والتي أوشك قطاع شؤون الضباط بوزارة الداخلية على وضع اللمسات الأخيرة عليها تمهيدا لإعلانها خلال الايام ، عقب عرضها على المجلس الأعلى للشرطة برئاسة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لاعتمادها وإعلانها من خلال إبلاغ المديريات والقطاعات المختلفة بقائمة المنقولين ومن تمت ترقيتهم، ومن أحيلوا للتقاعد.

قانون حركة ضباط الشرطة 2022

ومن المقرر حسب مصادر أمنية ان يعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة 2022 عقب عرضها على المجلس الأعلى للشرطة، وسيجري الإعلان عنها قبل انتهاء شهر يوليو الجاري بحسب قانون هيئة الشرطة الذى ينص على أن تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة، خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، طبقًا للمادة 27 من قانون هيئة الشرطة، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام.

كما أن وزارة الداخلية تضع حركة التنقلات بناء على قواعد تتم بمقتضاها، كما أنه يتم وضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة.

ملامح حركة ضباط الشرطة 2022

وكشفت مصادر أمنية أن حركة ضباط الشرطة 2022 تشمل ترقية عدد من قيادات الصف الثاني والوسطى بوزارة الداخلية إلى مناصب قيادية تشمل مديري أمن ومديري إدارات، كما سيتمّ نقل وندب مساعدي وزير الداخلية بمختلف القطاعات من ذوي الخبرات المتميزة لمواجهة كل التحديات الأمنية الحالية، إضافة إلى تدعيم مديريات الأمن بأعداد من الضباط المتميزين وظيفيًا والمؤهلين تدريبيًا في مجالات المواجهات الأمنية والمفرقعات وتدعيم بعض الجهات النوعية وبصفة خاص قطاع أمن المنافذ.

كما يجري تدعيم الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار في إطار السياسة العامة للدولة في تحقيق الأمان لضيوف مصر من الوفود الأجنبية والسائحين بمختلف المقاصد السياحية دعمًا لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، وكذلك المنافذ البرية والجوية والحدودية الأمنية.

أهداف حركة ضباط الشرطة 2022

وأكدت المصادر أن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022 تستهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي للضباط، والدفع بقيادات لتطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، وجاءت أبرز مؤشرات الحركة منها: تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

كما ستراعي الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي لضباط الشرطة.

تنفيذ حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

وأكدت المصادر أن تنفيذ حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022 سيجري في أول شهر أغسطس القادم، فيما سيجري فتح باب التظلمات والبت فيها لمدة 5 أيام، وإعلان النتائج وتمام التنفيذ يوم 6 أغسطس القادم فيما ينفذ مساعدي الوزير ومديري الأمن والمناصب القيادية الإشرافية الحركة في اليوم التالي مباشرة من إعلانها، بينما ينفذ الضباط الحركة العامة بداية من 1 أغسطس المقبل.