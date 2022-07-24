التعليم العالي: 3 براءات اختراع جديدة بمعهد بحوث الإلكترونيات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، بشأن صدور 3 براءات اختراع جديدة، وذلك تماشيًا مع سياسة المعهد في تبني الابتكارات وزيادة عدد براءات الاختراع التي تخدم القضايا التى تضعها الحكومة المصرية على رأس أولوياتها.

3 براءات اختراع

وأشار التقرير إلى أنّ براءة الاختراع الأولى تتناول استخدام تقنيات الاستشعار والإلكترونيات والاتصالات الحديثة في المراقبة البيئية عن بُعد، وهي للمُخترعات من قسم الحاسبات والنظم: الدكتورة شيرين محمد عبدالقادر، الدكتورة بسمة ممدوح البسيوني، والدكتورة أنار سيد عبدالتواب، وتتناول البراءة الثانية تصميم الهوائيات الشريطية، وهي للمخترعين من قسم الدوائر الشريطية: والدكتورة عصمت عبدالفتاح، الدكتورة هالة عبدالمنعم، الدكتور محمد أبو العلاء، وتتناول البراءة الثالثة استخدام الهوائيات الشريطية فى المجالات الطبية، وهي للمُخترعات من قسم الدوائر الشريطية: الدكتورة عصمت عبدالفتاح، الدكتورة هالة عبدالمنعم، الدكتورة داليا محمد نشأت.

دعم الابتكار

وأكدت الدكتورة شيرين عبدالقادر، أنّ سعي المعهد لزيادة عدد براءات الاختراع، يأتي نتاجًا للمنهجية الموضوعة منذ إنشاء مركز دعم التكنولوجيا والابتكار التابع لمكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالمعهد، والمدعوم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ما يُحقق الزيادة في حقوق الملكية الفكرية لمعهد بحوث الإلكترونيات لحصد المزيد من براءات الاختراع الجديدة.

يذكر أنّ نسبة البراءات التي تم الحصول عليها تبلغ 87.5% من إجمالي الطلبات التي تقدم بها المعهد للحصول على براءات الاختراع، إضافة إلى أنّ المعهد وضع مُقترح سياسة الملكية الفكرية الخاصة به بمراجعة مُنظمة «ويبو» العالمية بدعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.