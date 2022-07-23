«التعليم العالي» تحدد إرشادات مهمة لاختبارات القدرات 2022 يجب اتباعها

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من الإرشادات العامة بشأن اختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك للحاصلين على الثانوية العامة 2022، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الإرشادات واتباعها بدقة.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه ممنوع منعاً باتاً حضور اختبارات القدرات بالهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية وغير مسموح نهائياً بدخولها قاعة الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق إذا وجد معه تليفون محمول حتى وإن كان مغلقاً أو وجد معه أي أجهزة إلكترونية أخرى.

إحضار جميع المستلزمات الوقائية

وأكدت وزارة التعليم العالي، على ضرورة إحضار جميع المستلزمات الوقائية من كمامات وقفازات طبية وكحول لضمان السلامة والوقاية الكاملة من أي فيروسات والالتزام بارتداء الكمامة والقفازات الطبية أثناء إجراء جميع الاختبارات وخاصة المقابلة الشخصية المطلوبة في بعض التخصصات.

وشددت الوزارة على الحضور قبل الموعد المحدد للاختبار بساعة كاملة على الأقل وأن الطالب يعرف نتيحة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

يعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير الامتحان

ونوهت وزارة التعليم العالي إلى أنه غير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، مؤكدة أنه ممنوع نهائياً تصوير الاختبار ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات في حالة تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية أو غير رقمية.

وأكدت وزارة التعليم العالي، أن الكليات تلتزم بإرسال إدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب ولن يعتد بأية نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.