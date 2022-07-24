سعر المانجو اليوم في الأسواق.. أبرزها «بيض العجل» ويبدأ بـ12 جنيها

شهد سعر المانجو انخفاضا في الأسواق اليوم، عن ذات الفترة من العام الماضي، حيث أرجعت شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية في القاهرة، الانخفاض إلى كثرة المزروع حاليا، والاهتمام به من قبل المزارعين، فضلا عن أنّ حالة الطقس ساعدت في إنتاج ثمرة سليمة.

ووفقا لحاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، فإنّ محصول المانجو هذا العام أكبر بكثير من العام الماضي، بفضل عدم وجود عواصف ترابية كتلك التي شهدتها البلاد العام الماضي، مشيرا إلى أنّ أسعارها تراوحت بين 10 إلى 20 جنيها للكيلو، بينما العام الماضي كانت تباع بداية من 40 إلى 70 جنيها للكيلو.

سعر المانجو اليوم الأحد في سوق العبور

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة الوطن لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر المانجو اليوم الأحد على النحو التالي:

- مانجو عويس من 15 إلى 25 جنيها (العبوة كرتون).

- مانجو هندى من 15 إلى 18 جنيها (العبوة كرتونة).

- مانجو تيمور من 16 إلى 20 جنيها (العبوة قفص - كرتونة).

- مانجو زبدية من 13 إلى 15 جنيها (العبوة: قفص - كرتونة).

- مانجو بلدي من 7 إلى 10 جنيهات (العبوة: قفص - كرتونة).

- مانجو فونس من 15 إلى 20 جنيها (العبوة: كرتونة).

- مانجو فص من 30 إلى 45 جنيها (العبوة: كرتونة).

- مانجو دبشه من 12 إلى 15 جنيها (العبوة: قفص).

- مانجو صديقة من 16 إلى 19 جنيها (العبوة: كرتونة).

- مانجو جولك من 15 إلى 18 جنيها (العبوة: كرتونة).

- مانجو سكري من 14 إلى 20 جنيها (العبوة: قفص - كرتونة).

- مانجو بيض العجل من 12 إلى 16 جنيها (العبوة: كرتونة).

- مانجو سنارة من 12 إلى 16 جنيها (العبوة: قفص).

- مانجو فجر كلان من 12 إلى 14 جنيها (العبوة: كرتونة).

- مانجو تومي من 12 إلى 14 جنيها (العبوة: كرتونة).