السجن 3 سنوات لمتهم في قضية «أحداث جامعة الأزهر»

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأحد، بمعاقبة متهم في إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث جامعة الأزهر»، بالسجن لمدة 3 سنوات.

هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة.

الاتهامات في القضية

وكانت النيابة العامة، في وقت سابق، بعد انتهاء التحقيقات مع المتهمين، وجهت لهم تهما منها تنظيم تجمهر، الغرض منه الإتلاف العمدي للممتلكات العامة، والخاصة بجامعة الأزهر.

وأضافت النيابة العامة، في التهم التي وجهتها للمتهمين، تهديد موظفين عموميين، واستعراضهم القوة، وتلويحهم بالعنف، وذلك في أحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر في 2013.