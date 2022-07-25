حظك اليوم برج الأسد الاثنين 25-7-2022 عاطفيا ومهنيا

نصائح بشأن المرونة مع الآخرين على الجانب العاطفي والاجتماعي، كما يطالبك الفلك بأن تنتبه لحقوقك، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها لمواليد برج الأسد على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي يتميز بقدرته على جعل الجميع من حوله يشعرون بالسعادة لأنه يحاول إرضائهم بشتى الطرق، كما أنه يتسم بالكرم الشديد ويحب أن يهدي كل من حوله بهدايا كي يكونوا سعداء في حياتهم.

ووفق حسابات الفلك، فإن هناك الكثير من المشاهير الذين ينتمون لـ برج الأسد الذي يتسم بتفرده بقراراته، ويرفض أن يتدخل الآخرون في أموره الخاصة والعملية، ومن بين أعلام هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.

واليوم الاثنين 25 يوليو، يرصد موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، في مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم مولود برج الأسد مهنيا

صحيًا ومهنًيا أنت في وضع جيد عزيزي مولود برج الأسد، فاليوم تميل لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم مولود برج الأسد عاطفيا

يطالبك خبراء الفلك اليوم الاثنين على الجانب العاطفي بأن لا تكن صلب، فالقمر في منزل الأصدقاء يعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.