حظك اليوم برج الأسد الأحد 24-7-2022 عاطفيا ومهنيا

مشاهير كُثر ينتمون لبرج الأسد الذي يتسم بتفرده بقراراته، ويرفض أن يتدخل الآخرون في أموره الخاصة والعملية، كما يرفض مشاركة شريك حياته أفكاره وقراراته المهمة، ومن بين أعلام هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.

وبحسب خبراء الأبراج، فإن مولود برج الأسد اليوم يحمل له الطالع أخبارًا سارة على كافة الأصعدة، وأن اليوم مناسب لاستغلال الفرص بل واقتناصها كي تجني المكاسب على المستوى المهني والعاطفي.

واليوم الأحد 24 يوليو، يرصد موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، في مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم مولود برج الأسد مهنيا

صحيًا ومهنًيا أنت في وضع جيد عزيزي مولود برج الأسد، فاليوم يوجد تناغم للقمر مع عطارد ما يجعلك تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم مولود برج الأسد عاطفيا

يطالبك خبراء الفلك اليوم الأحد على الجانب العاطفي، بأن تنتهز الفرصة فاليوم القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بيوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصلًا وتفاهمًا سريعًا مع المحيطين بك.