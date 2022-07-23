حظك اليوم برج الأسد السبت 23-7-2022 عاطفيا ومهنيا

نصائح مهمة كشفت عنها خبيرة علم الأبراج والفلك عبير فؤاد، لمواليد برج الأسد على الصعيدين العاطفي والمهني وكذلك صعيد الصحة لهذا المولود الذي يعتبر من الأشخاص الطموحين، فهو يحب عمله ويحاول دائمًا تطوير مهاراته ويحيط نفسه بأحدث المنتجات التكنولوجية، كما أنه كريم يحب الحياة برفاهية ويعيش حياته بحثًا عن الحب، وهو ذكي سريع البديهة.

وبحسب خبراء الفلك وحساباتهم فإن هناك عددا من المشاهير ينتمون لـ برج الأسد وأبرزهم الفنان الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.

واليوم السبت 23 يوليو، يستعرض موقع «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، في مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، يخبرك بأنك تميل لدراسة مشروع يهمك وقد تلتقي بمن يساعدك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم على موعد مع القمر في منزل الأصدقاء يعدك بالحظ إذا كنت متعاونا ومرنا مع من حولك.