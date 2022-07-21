حظك اليوم برج الأسد الخميس 21-7-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد من الشخصيات الطموحة وسريعة البديهة، لكن يصعب توجيه انتقاد إليه، أو التعديل على عمله، أما على المستوى الشخصي فهو من الأفراد الذين لا يستطيعون الحياة بدون الحب، فهو كريم يحب أن يعيش حياته برفاهية.

وفيما يلي، تقدم بوابة «الوطن» في إطار الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، في كل ما يخص مجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، وتأثيرها يوميًا على طاقة الإنسان، وفيما يلي حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، يكون الوضع الفلكي دقيق.. اعتمد اللباقة والدبلوماسية ولا تتكلم فيما لا يخصك.. وحافظ على توازنك النفسي مهما تعرضت لاهتزازات.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون القمر والمريخ وأورانوس بمربع برجك مما يصيبك بالعصبية.. سيطر على انفعالاتك، وتحكّم في ردودك، وانتبه لحقوقك.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.