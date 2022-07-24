أوكرانيا: قادرون على تصدير 60 مليون طن حبوب في 8 أشهر

قال المستشار الاقتصادي الأوكراني، أوليه أوستينكو، إنّ أوكرانيا ستكون قادرة على تصدير 60 مليون طن من الحبوب في 8 إلى 9 أشهر، دون إغلاق الموانئ.

وأضاف أوستنكو، أنّ الضربة الروسية على ميناء أوديسا أظهرت أنّه بالتأكيد لن يكون بهذه السهولة، وفقا لتقارير لوكالة «رويترز» للأنباء.

إغلاق الموانئ يعرقل تصدير الحبوب الأوكرانية

وأضاف المستشار الاقتصادي الأوكراني، أنّ أوكرانيا يمكنها أن تربح 10 مليارات دولار من خلال تصدير 20 مليون طن من الحبوب في صوامع، إضافة إلى 40 مليون طن من محصولها الجديد، متابعا: «بالطريقة التي يفتحون بها الآن وما تفعله روسيا في البحر الأسود، فإنّ إضراب الأمس يظهر أنّه بالتأكيد لن يعمل بهذه الطريقة».

اتفاق تصدير الحبوب

وتوقع أوستنكو، أنّ الأمر سيستغرق نحو عامين لتصدير هذه الكميات، إذا كانت الموانئ لا تعمل بشكل صحيح.

يذكر أنّ روسيا وأوكرانيا وقعا أول أمس، اتفاقا لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، فيما وجّهت روسيا ضربات لميناء أوديسا أمس، وذكرت السلطات الأوكرانية أنّ الهجوم على أوديسا يهدد اتفاق تصدير الحبوب.