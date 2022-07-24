عرض «مصاص الدماء» 4 ليالي في أوبرا القاهرة والإسكندرية

نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، في التعاقد مع فرقة باليه مسرح إتوال الإيطالية التي تزور مصر لأول مرة؛ لتقديم أحد أنجح عروضها بعنوان «مصاص الدماء» لمدة 4 ليالي في القاهرة والإسكندرية، في الثامنة مساء الخميس، الجمعة، السبت 28، 29، 30 يوليو على المسرح الكبير، ومساء الأحد 31 يوليو على مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية».

عرض مصاص الدماء تصميم كل من إيناس ألبرتيني - والتر أنجليني والموسيقى تم اختيارها من أعمال كبار المؤلفين العالميين منهم موتسارت، بيتهوفن، شومان، جينكينز، وآخرين، ويطرح فكرة رمزية تتناول المشاعر المتبادلة بين البشر والمخلوقات الأخرى، من خلال قصة أمبيروسيا ملكة مصاصي الدماء العاشقة للبشري دوريون، والتي تقيم حفلا تسعى خلاله لاستعادة الشباب والجمال حيث يخرج اثنان من اتباعها للهو واصطياد ضحية جديدة فيصادفا إحدى الفتيات ويستدرجانها إلى مليكتهم، وفي تلك الاثناء يشعر حبيبها برغبتها في ضمه إلى عالمها عن طريق امتصاص دمائه فيفر هاربا وتتوالى الأحداث.

معلومات عن مسرح إتوال

يذكر أن مسرح إتوال للباليه في إيطاليا تأسس في سبتمبر 2020، ويضم عارضين باليه محترفين من جنسيات مختلفة، ويعتبر مصاص الدماء من أنجح عروض الفرقة وظهر للنور في إيطاليا أكتوبر 2021، وحقق نجاحا جماهيريا ضخما.

حفلات الأوبرا

كما تشهد دار الأوبرا المصرية، خلال الفترة المقبلة، عددا من الحفلات الغنائية الخاصة منها حفل للفنان مدحت صالح، يوم 5 أغسطس على خشبة المسرح الروماني بمدينة اللإسكندرية، في أولى حفلات المسرح بعد انقطاع لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا.