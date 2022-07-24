تحديث بيانات بطاقة التموين 2022.. 20 مليون سجلوا رقم الموبايل

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ الوزارة تمتلك حاليًا 20 رقم موبايل لأصحاب بطاقات تموين ممن حدثوا بيانات بطاقة التموين 2022 تنفيذًا لتعليمات الوزارة التي أرسلت للمستفيدين من الدعم عبر بونات صرف الخبز منذ شهر مارس الماضي، التي خاطبتهم بتسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

تحديث بيانات بطاقة التموين 2022

وأضاف المصدر، لـ«الوطن»، أنَّ عدد من عملوا على تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 من خلال تسجيل أرقام الهاتف المحمول ممن تسلموا الرسالة عبر بونات صرف الخبز بلغ حتى الآن 10 ملايين مواطن مستفيد من الدعم، فضلًا عن امتلاك الوزارة لـ10 ملايين بطاقة أخرى مسجل بيانات أرقاهم الهواتف المحمولة لهم، ليصل إجمالي أرقام الهاتف المحمول لأصحاب البطاقات حاليًا لـ20 مليون رقم محمول مسجلة على 20 مليون بطاقة تموين.

3 ملايين بطاقة تموين مطلوب من أصحابها التحديث

وأضاف المصدر، أنَّ هناك 3 ملايين بطاقة تموين لم يسجل أصحابها رقم الموبايل الخاص برب الأسرة حتى الآن، مشيرة إلى استمرار فتح خدمة تسجيل الهاتف المحمول لهم عبر موقع دعم مصر حتى بعد انتهاء مهلة 31 يوليو، مؤكّدًا أهمية تسجيل رقم الموبايل لصاحب البطاقة الذي يأتي في إطار التحول الرقمي الذي تبنته الحكومة المصرية مؤخرًا في كل المجالات والخدمات المقدمة للمواطنين التي يأتي على رأسها خدمات البطاقات التموينية للمستفيدين من الدعم بربط البطاقة التموينية برقم الهاتف المحمول لصاحب البطاقة.

نتيجة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين

وكان مصدر بوزارة التموين كشف لـ«الوطن» أنَّ نتيجة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين سترى قريبًا من خلال وقف العمل بالبونات الورقية الخاصة بالخبز والسلع من خلال استبدالها برسائل نصية على رقم الموبايل لصاحب بطاقة التموين.