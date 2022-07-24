رابط موقع دعم مصر لـ تحديث بطاقة التموين 2022.. 4 خطوات للتسجيل

يستمر موقع دعم مصر في تحديث بطاقة التموين 2022 للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يستكملوا تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية، وذلك عبر الرابط الرسمي للموقع، الذي أنشأته وزارة التموين خصيصًا لتقديم الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين في المحافظات.

خطوات موقع دعم مصر حول تحديث بطاقة التموين 2022

وتتيح وزارة التموين عبر رابط موقع دعم مصر خدمة واحدة فقط في الوقت الحالي، وهي خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول، للتسجيل على أصحاب البطاقات التموينية في إنهاء تحديث بطاقة التموين 2022 وتسجيل رقم الموبايل على البطاقة، مشترطة أن يتمّ تسجيل رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة المدون اسمه على بطاقة التموين، فيما تشمل خطوات تحديث البطاقة لتسجيل رقم الموبايل على التالي:

1- تصفح رابط موقع دعم مصر الرسمي من هنا.

2- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا ومدون على كارت البطاقة.

3- يظهر مباشرة اسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية المراد تسجيل رقم الموبايل باسمه.

4- تدوين رقم الموبايل المسجل باسم صاحب البطاقة في إحدى شركات المحمول الأربعة.

آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين

وبناء على تصريحات الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لـ«الوطن» فإن موقع دعم مصر مستمر في إتاحة خدمة تسجيل رقم الموبايل بعد انتهاء مهلة 31 يوليو، التي كان محددًا لها أن تكون آخر موعد لتسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين.

فيما تستمر أيضًا مكاتب التموين على مستوى المحافظات في تسجيل رقم الموبايل لأصحاب البطاقات التموينية طبقًا لمحل الإقامة، بشرط أن يتقدم رب الأسرة برقم هاتف مسجل باسمه في إحدى شركات المحمول.