ما هو رقم المصنع المطلوب للاستفادة من خدمات بطاقة التموين على مصر الرقمية؟

تزداد الحركة البحثية على محرك البحث العالمي جوجل حول رقم المصنع المطلوب على بوابة مصر الرقمية للاستفادة من خدمات بطاقة التموين وجميع الخدمات الحكومية المقدمة على المنصة الرقمية.

مطلوب رقم المصنع.. شرط بوابة مصر الرقمية للاستفادة من خدمات بطاقة التموين

وحددت بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخطوات اللازمة كشرط للاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة عليها، التي يأتي على رأسها خدمات بطاقة التموين، إذ تشمل الخطوات على كتابة رقم المصنع الموجود في بطاقة الرقم القومي، كالتالي:

1. تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

2. اختيار أيقونة افتح حساب.

3. كتابة الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. تدوين رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يكتب فيها رقم الهاتف المحمول.

8. ترسل رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

وبمجرد استكمال هذه الخطوات يتمّ إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.

خدمات بطاقة التموين على بوابة مصر الرقمية

وتتعدد خدمات بطاقة التموين المقدمة على بوابة مصر الرقمية، مع استمرار توقف بعض الخدمات المتعلقة بإضافة أفراد جدد للبطاقة، إذ تشمل الخدمات التموينية المتاحة على 6 خدمات وهي كالتالي:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

3- إصدار بدل فاقد أو تالف.

4- الاستعلام عن صرف.

5- فصل اجتماعي.

6- ضم أفراد أسرتي.

فيما تتمثل خدمات بطاقة التموين المتوقفة على البوابة وفي مكاتب التموين أيضًا علي التالي:

1- إصدار بطاقة تموين جديدة.

2- إضافة المواليد الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

3- إضافة التموين لمستحق الخبز.

4- إضافة الزوج غير المقيدة تموينيًا.