«حياة كريمة» عن منزل «ناصر» بأسيوط: تعرض للإهمال.. وسنرممه اعتزازا بقيمته التاريخية

قالت مؤسسة حياة كريمة، إنَّ ترميم منزل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بقرية بني مُر بمركز الفتح بمحافظة أسيوط مسقط رأس الزعيم جمال عبد الناصر، يأتي ذلك استجابة لأهالي القرية الذين أكّدوا أنَّ الزعيم جمال عبد الناصر كان دائم التردد علـى منزل جده «حسين خليل» بقريـة بني مر بمحافظة أسيوط، كما شهد المنزل انعقـاد اجتماعاً للضباط الأحرار آنذاك، وذلك بمناسبة الذكرى الـ70 لثورة 23 يوليو.

منزل جمال عبدالناصر بأسيوط

وأضافت مؤسسة حياة كريمة، في بيان رسمي لها، أنَّ المنـزل يقع في قرية بني مُر التابعة لمركز الفتح على بُعـد عـدة كيلـو مـتـرات مـن مدينـة أسيوط، ويتكـون المنـزل مـن طابقين بهمـا عـدة حـجـرات غيـر التـاريخ معالمهـا وسـقف متهـدل يفصـل بـيـن الطابقين، سـطح بعـروق الخشـب والطـين، وشـبابيك وأبـواب تكسرت وقضى عليها الزمن.

المنزل تعرض للإهمال الفترة السابقة

وتابعت أنَّه على الرغم من أن المنزل شهد مولد الاجتماعات السرية للضباط الأحرار، فإنّه تعرض الفترة السابقة للإهمال، إذ قررت المؤسسة ترميم المنزل بالتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ عليه كجزء من التراث والتاريخ المصري العظيم الذي نفخر به جميعا كطريقاً نحو الجمهورية الجديدة التي قوامها وبنيانها الحق والعدالة والمساواة، ويمتد من ثورة 23 يوليو مرورًا بثورة 30 يونيو وانتهاء بتحقيق حلم كل مواطن مصري في حياة كريمة عادلة وخير يعم كل أرجاء الجمهورية.