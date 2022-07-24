تطوير 8 مستشفيات حميات وصدر بالمنيا.. شبكات أكسجين ووحدات رعاية

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات سمالوط، ضمن خطة المحافظة، لإعادة تطوير ورفع كفاءة 8 مستشفيات حميات وصدر على مستوي مراكز المحافظة، بهدف الارتقاء بمنظومة القطاع الصحي، وتقديم خدمات طبية ذات كفاءة وجودة عالية للمواطنين.

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، رجب قياتي نائب رئيس مدينة سمالوط، والجهات المعنية.

تطوير مستشفى حميات مغاغة

وأوضح محافظ المنيا، أنه تم العمل على إعادة تطويرورفع كفاءة 8 مستشفيات على مستوى المحافظة، منها (حميات مغاغة – حميات العدوة – حميات سمالوط – صدر ملوي – حميات ملوي – صدر بني مزار – حميات بني مزار – حميات ديرمواس)، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، و لخدمة أهالي المراكز والقرى التابعة لها.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات العدوة، وحميات مغاغة، ويجري العمل على الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى حميات سمالوط بنسبة 90 %، مشيراً إلى تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالتوازي مع باقي المستشفيات المستهدفة.

زيادة وحدات الرعاية

وأضاف «النادي»، أن أعمال التطوير تضمنت أيضا زيادة في عدد الاسرة ووحدات الرعاية، بالإضافة لتركيب شبكات الاكسجين، ووحدات الغسيل الكلوي، ومصادر ثانوية لتعزيز الطاقة الكهربائية داخل المستشفيات.

ووجه «القاضي»، خلال جولته مسئول الوحدة المحلية، برفع مخلفات بناء ناتجة عن أعمال إزالة مخالفة وتطبيق الغرامة القانونية المحددة اتجاه المتعديين، حرصا على الحفاظ على تطبيق أحكام القانون.