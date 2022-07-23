تجديد حبس سائق أتوبيس المنيا 15 يوما على ذمة التحقيق

قرر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، تجديد حبس «ع - ص ض»، 47 عاما، سائق أتوبيس المنيا التابع لشركة الحصان الذهبي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتسببه في حادث تصادم طريق الصعيد الصحراوي الشرقي أمام الكيلو 93 جنوب المنيا، عندما اصطدم بسيارة نقل بمقطورة متوقفة، مما أدى إلى مصرع 23 شخصا وإصابة 30 آخرين.

ضحايا حادث الأتوبيس 23 حالة وفاة و30 مصابا

وكشفت تحقيقات النيابة العامة تعاطي سائق أتوبيس حادث المنيا الذي أسفر عن مصرع 23 شخصا وإصابة 30 آخرين، للمواد المخدرة وذلك بعد فحص عينتي بول ودماء له.

وأمرت النيابة العامة الأربعاء الماضي، بحبس السائق 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لتسببه بإهماله ورعونته وعدم احترازه واتباعه للقوانين في وفاة 23 شخصًا وإصابة 30 من ركاب الأتوبيس قيادته، بعدما اصطدم بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق حال سيره بسرعة زائدة عن المقررة وبقيادة متهورة، وهو تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة.

الأتوبيس اصطدم بسيارة نقل ثقيل من الخلف

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بوقوع حادث التصادم بين الأتوبيس وسيارة نقل بمقطورة على طريق الجيش الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب المنيا، ووفاة بعض ركاب الأتوبيس وإصابة الباقين، فتولت النيابة العامة التحقيقات وانتقلت إلى محل الحادث لمعاينته ومعاينة السيارتين، فتبنيت وقوع الحادث نتيجة اصطدام الأتوبيس بالسيارة النقل التي كانت متوقفة على جانب الطريق لعطل بها.

وانتقل فريق من النيابة العامة للمستشفى لمناظرة الجثامين وسؤال المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، فشهدوا بقيادة سائق الأتوبيس بسرعة زائدة، وهو ما أشارت إليه معاينة محل الحادث وتحريات الشرطة.

سيارة نقل على جانب الطريق

وباستجواب النيابة العامة للمتهم قائد الأتوبيس، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وادعى أن سبب الحادث يرجع إلى أنه حال تفاديه سيارة تخطته على الطريق تفاجئ بالسيارة النقل المتوقفة فاصطدم بها، بينما سألت النيابة العامة قائد السيارة المتوقفة وتابعه فقررا بتوقفهما على جانب الطريق بسبب تلف أحد إطارات السيارة النقل وضرورة تغييره، وتفاجئا بالأتوبيس يصطدم به من الخلف.

وعلى ذلك قررت النيابة العامة فحص عينتي بول ودماء المتهم قائد الأتوبيس، فتبين تعاطيه للمواد المخدرة، وأمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.