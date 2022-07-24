6 كليات بجامعة المنيا تشترط اجتياز اختبار القدرات.. منها الفنون الجميلة

تشترط 6 كليات بجامعة المنيا اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بها، قبل ظهور تنسيق الثانوية العامة، إضافة إلى المعهد الفني للتمريض.

وتشمل الكليات التي تحتاج لاجتياز اختبارات القدرات في جامعة المنيا السياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة الموسيقى، والتربية الرياضية، وكلية التمريض، إضافة للعمهد الفني للتمريض.

القدرات المؤهلة لكليات جامعة المنيا ومعهد التمريض

وتبدأ اختبارات القدرات في جامعة المنيا في مطلع شهر أغسطس من كل عام، وتستمر لنحو أسبوعين، وحتي كتابة هذه السطور لم تعلن جامعة المنيا عن مواعيد إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للكليات الـ6 إضافة للمعهد الفني للتمريض.

وتخصص جامعة المنيا قاعات لائقة داخل الكليات المقرر إجراء اختبارات القدرات المؤهلة لها، لتوفير الراحة للطلاب الراغبين في أداء إختبارات القدرات للكليات 2022.

طلاب يحق لهم إجراء الاختبارات

والطلاب الذين لهم الحق في إجراء إختبارات القدرات للكليات، هم الحاصلين علي الثانوية العامة المصرية فقط، وعقب ذلك يتم الإعلان عن مواعيد إختبارات القدرات بجامعة المنيا بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، ودبلوم المعاهد الفنية الصناعية والمدارس الفنية الصناعية نظام 5 و3 سنوات في ضوء شروط وقواعد القبول بعد ظهور نتائج هؤلاء الطلاب.

وتلتزم الكليات التي تجري إختبارات القدرات للطلاب بإرسال وإدخال نتائج الإختبارات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الإلكتروني وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الإختبارات، بعد التأكد من صحة رقم جلوس الطالب وأسمه، ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين إجتازوا هذه الإختبارات ليتم الترشيح بناءا عليها وتكون الكليات مسؤولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، ولن يعتد بأية نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.