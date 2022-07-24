«الصحة» تكشف القائمة الكاملة لأعراض جدري القرود.. وعلامة واحدة مميزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ أعراض جدري القرود تتشابه مع أعراض الجدري الذي تم استئصاله عالميا عام 1980، لكن بصورة أقل حدة، موضحة أنّ فترة حضانة جدري القرود من أسبوعين لـ4 أسابيع.

وأوضح عبدالغفار لـ«الوطن»، أعراض جدري القرود، التي تبدأ بالإصابة بارتفاع درجة الحرارة، وصداع شديد، وتضخم في الغدد اليمفاوية، وهي أكثر الأعراض المميزة للمرض، فضلا عن الشعور بآلام في الظهر والعضلات ووهن شديد، وقد تستمر هذه الأعراض لمدة تصل إل 5 أيام.

أعراض جدري القرود

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنّ الطفح الجلدي يبدأ بالظهور بعد 5 أيام من الحمى، ويبدأ في الوجه على الأغلب، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى في الجسم، مثل الأطراف والأغشية المخاطية، مشيرا إلى أنّ الطفح الجلدي يتطور على مدى 10 أيام بالتتابع، وتظهر التقرحات على أجزاء الجسم سواء الأيدي أو العينين، وتستمر الإصابة بالمرض فترة من 2 لـ4 أسابيع، وفي الغالب تشفى الحالات من تلقاء نفسها دون مضاعفات.

الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات جدري القرود

وعن الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات مرض جدري القردة، قال عبدالغفار، إنّهم الأطفال والمرضى ذوي نقص المناعة أو المصابين بالأمراض المزمنة، وقد تشمل مضاعفات جدري القرود، البكتريا الثانوية والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الدماغ وعدوى القرنية مع فقدان البصر.

وعن طرق الوقاية من فيروس جدري القرود، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنّه يجب تغطية الأنف والفم أثناء السعال، وتجنب ملامسة الأسطح الملوثة، والحرص على التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمنظفات، والابتعاد عن الأشخاص المصابين بهذا المرض، مشيرا إلى أنّ مصر خالية حتى الآن من جدري القرود.