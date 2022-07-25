سعر الدولار اليوم الإثنين 25-7-2022 في البنوك المصرية

كشف البنك الأهلي وبنك مصر وعدد من البنوك الحكومية والأجنبية العاملة في القطاع المصرفي المصري، عن تحديثاتها الصباحية للعملات الورقية، وبينها سعر الدولار الأمريكي، الذي يعد أكثر العملات التي يهتم المواطنون بالبحث عن سعرها بشكل يومي في مختلف البنوك العاملة في مصر، باعتباره العملة الأكثر تداولًا حول العالم.

واليوم الاثنين الموافق 25 يوليو، في إطار حرص بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء يوميا، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت صباحًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

شهدت قيمة سعر الدولار نحو 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه، ضمن معاملات بنك قناة السويس نحو 18.87 جنيه للبيع و18.97 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية نحو 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك المركزي والتجاري الدولي

كما سجل سعر الدولار ضمن معاملات البنك المركزي 18.87 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الدولار نحو 18.83 جنيه للشراء و18.89 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما جاء سعر الدولار في البنك الأهلي بنحو 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وذلك حسب الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنوك

وفق آخر تعاملات وردت منذ قليل داخل البنوك، سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس، نحو 19.08 جنيه لعمليات الشراء و19.46 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري، نحو 19.33 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع.