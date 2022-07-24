رابط تسجيل اختبارات القدرات 2022.. اعرف الخطوات ونوعية الأسئلة

رابط تسجيل اختبارات القدرات 2022، يمكن لطلاب الثانوية العامة اختيار نوعية الكلية التي يريدون أداء الاختبار بها، وهي مجموعة من قائمة كليات تشترط وجود اختبار قدرات للالتحاق بها مثل كليات الإعلام والتربية الرياضية والتربية الموسيقية والفنية والتمريض، فضلاً عن الجامعات التكنولوجية.

تسجيل اختبارات القدرات 2022 يكون إلكترونياً على موقع واحد فقط، وهو موقع التنسيق الخاص بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتسجيل يكون من خلال عدد من الخطوات الأساسية ترصدها «الوطن» في السطور التالية، وتبدأ غدًا الاثنين الموافق 25 يوليو الجاري.

كيفية تسجيل اختبارات القدرات 2022

- الدخول على رابط تسجيل اختبارات القدرات 2022.

- اختيار صفحة اختبارات القدرات.

- التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

- بمجرد كتابة الرقم القومي ورقم الجلوس تظهر أمام الطالب بياناته الشخصية.

- يجب على الطالب التأكد من صحة البيانات التي ظهرت أمامه.

- يظهر للطالب بعد ذلك قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له.

- تظهر الكليات التي تطلب اختبارات قدرات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، والمواعيد المحددة.

- يختار الطالب نوع القدرات والمعاد.

- عقب انتهاء عملية التسجيل يطبع الطالب إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد.

تفاصيل اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة قسم العمارة

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ اختبارات القدرات لكليات الفنون الجميلة تخصص عمارة تتكون من جزئين الأول اختبار معرفي والثاني اختبار مهاري.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ الاختبار المعرفي عليه 30 درجة ومدته 60 دقيقة ويبدأ الساعة العاشرة صباحاً ويتكون من 45 سؤالا منها 15 سؤال اختيار إجابة واحدة، و30 سؤال صواب وخطأ، وإجمالي درجات الاختبار المعرفي 30 درجة.

أما عن الاختبارالمهاري فزمنه 150 دقيقة ويبدأ الساعة الحادية والربع صباحاً ويقسم الاختبار إلى سؤالين الأول رسم معماري والثاني تشكيل وابتكار.

أسئلة اختبار القدرات

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن سؤال الرسم المعماري من 40 درجة وهو موضوع يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على التخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر.

أما سؤال التشكيل والابتكار من 30 درجة وهو موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والتشكيل باستخدام الأشكال الهندسية مع الالتزام بتوقيع الظل والظلال وفق مصدر إضاءة يتم تحديده في كل اختبار لإظهار كتل المجسمات والتشكيل المستنتج.

ونوهت بأنّ أهم المجالات المعرفية التي يجب أن يطلع عليها الطالب قبل أداء الامتحان هي المتحف القومي للحضارة المصرية ورواد الفن المصري التشكيلي المعاصر وقائمة أكثر متاحف زيارة في العالم وبوابة وزارة السيحة والآثار المصرية.