كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات في كليات الفنون ونوعية الأسئلة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن التفاصيل النهائية الخاصة باختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة تخصص الفنون، موضحة أن اختبارات القدرات لهذه الكلية تتمثل في جزأين رئيسيين هما الاختبار المعرفي وعليه 30 درجة ثم الاختبار المهاري.

مدة اختبار كلية الفنون

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الاختبار المعرفي، مدته 60 دقيقة ويبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً ولا يحق للطالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائياً وأياً كان السبب ويتكون من 45 سؤالا منها 15 سؤالا اختياريا إجابة واحدة و30 سؤالا صوابا وخطأ، وإجمالي عدد درجات الاختبار المعرفي 30 درجة.

وأكدت الوزارة أن الاختبار الثاني هو الاختبار المهاري، وزمنه 150 دقيقة ويبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة وربع صباحاً ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد نهائياً وينقسم الاختبار إلى سؤالين هما الرسم والتصميم الابتكاري.

أسئلة اختبار كلية الفنون

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن السؤال الأول هو الرسم عليه 40 درجة في موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والنور وهو مهم في إظهار الشكل.

ونوهت إلى أن سؤال التصميم الابتكاري عليه 30 درجة في موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الإثنين معاً في مساحة 15×20سم.

الأدوات المطلوبة لاختبار كلية الفنون

وأكدت الوزارة أن الأدوات المطلوبة في تأدية الاختبار هي أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة وأقلام الفلوماستر وألوان خشبية وأدوات هندسية كالمسطرة والمثلث والبرجل وممحاة وسطح مستوى من الخشب أو الكارتون مقاس 25×35 سم لاستخدامه أسفل ورقة الرسم وهو اختياري.

نسبة النجاح في اختبار كلية الفنون

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن شروط النجاح تتمثل في حصول الطالب على 60% من اجمالي درجات جميع الاختبارات «المعرفي والرسم والتصميم الابتكاري» كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق ويعتبر الطالب لائقاً عند الحصول على 60 درجة من اجمالي 100 درجة.

وأشارت الوزارة إلى أن المجالات المعرفية التي يحتاج إليها الطالب تتمثل في مبادئ الرسم والتصميم ومبادىء اللون ومبادىء نظرية اللون وأهم مشكلات البيئة المعاصرة وأهم الإنجازات الحكومية وأهم الإنجازات الرياضية في مصر.