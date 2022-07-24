اختبارات القدرات للثانوية العامة 2022.. اعرف أسئلة كليات الإعلام

اختبارات القدرات للثانوية العامة 2022، تشمل مجموعة من الكليات أهمها الإعلام، والهدف الأساسي هو معرفة مدى إلمام الطالب بأوضاع البلد والمنطقة التي يعيش فيها والعالم من حوله وإلمامه أيضًا ببعض المصطلحات والمعلومات في مجال الإعلام ومدى إجادته للغة الأجنبية، ثم التعرف على الصحف والمجلات والإذاعات بالبلد.

وجهت وزارة التعليم العالي، مجموعة مهمة من النصائح بشأن اختبارات القدرات للثانوية العامة 2022 لكليات الإعلام، مفاداها أن كل الموضوعية والأمانة في التصحيح متوفرة وضرورة التأكد أن الامتحان الذي يدخله الطالب غير متكرر، وأن اليوم الذي يمتحن فيه الطالب يُوضع له أسئلة تختلف عن اليوم التالي، ولكن بنفس القواعد السابقة، مشددة على ضرورة الاستعداد الجيد قبل دخول الامتحان.

اختبارات القدرات للثانوية العامة 2022.. نوعية المهارات المطلوبة

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن اختبارات القدرات للثانوية العامة 2022 في كليات الإعلام تهدف إلى اختيار الطلاب الذين تؤهلهم قدراتهم ومعارفهم لدراسة الإعلام بما يضمن لهم التفوق وتنمية المهارات اللازمة وترشد الطالب لطريق التخصص الصحيح بناء على ما لديه من مهارات أو معارف.

أربعة محاور في اختبارات القدرات للثانوية العامة 2022 لكليات الإعلام

اختبارات القدرات للثانوية العامة 2022 في كليات الإعلام تشمل أربعة مجالات أساسية أولها المعلومات العامة وهي حصيلة المعارف العامة غير المتخصصة لدى الطلاب، التي تمكنهم من فهم العالم المحيط بهم وبعض هذه المعلومات عامة ولا ترتبط بدولة أو منطقة وبعضها يتعلق بمصر من حيث التاريخ والجغرافيا والأدب والأحداث الكبرى.

موضوعات اختبارات القدرات للثانوية العامة 2022

ونوهت الوزارة إلى أن الموضوعات التي يجب مراجعتها هي الاختراعات الأبرز في تاريخ الإعلام وصحف وصحفيون وإعلاميون بارزون في مصر والعالم وأعمال إذاعية وتليفزيونية وسينمائية شهيرة، والإعلام الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي وقنوات وبرامج تلفزيونية في مصر والعالم ومحطات إذاعية ووكالات الأنباء وظائف الإعلام والإعلان.

أما المحور الثاني هو اختبارات شخصية والثالث اللغة الإنجليزية والرابع معلومات إعلامية، وأكدت وزارة التعليم العالي أن زمن الاختبار ساعة ونصف ومن شروط النجاح حصول الطالب على 60% من إجمالي درجات الاختبار الذي يشمل 60 سؤالا، منها 20 سؤال اختيار إجابة وحيدة، و40 سؤال صواب وخطأ ويعتبر الطالب لائقًا عند حصوله على 36 درجة من إجمالي 60 درجة.