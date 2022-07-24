تعرف على نوعية أسئلة اختبارات القدرات لكليات الفنون التطبيقية 2022

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ كليات الفنون التطبيقية تجري اختبارات القدرات للراغبين في الالتحاق بها، بهدف قياس قدرة الطالب على الابتكار والإبداع والتنظيم الفكري لإنتاج التصميم، وقياس القدرة على الرسم ثلاثي الأبعاد، ومدى تخيله للأشياء المجسمة وإدراكه للنسب الصحيحة وإحساسه بالظل والنور.

وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ الاختبارات تنقسم إلى «معرفي» من 30 درجة و«مهاري»، وأنّ زمن الاختبار المعرفي 60 دقيقة، ويبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا، ولا يحق لأي طالب دخول الاختبار بعد هذا الموعد، حيث يتكون من 45 سؤالا، منها 20 اختيار إجابة واحدة، و25 صواب وخطأ، وإجمالي درجاته 30 درجة.

نوعية أسئلة اختبار القدرات

أما عن الاختبار المهاري، فأكدت الوزارة أنّ زمنه 150 دقيقة، ويبدأ في تمام الساعة الحادية وربع صباحا، ولا يحق لأي طالب الدخول بعد هذا الموعد، وينقسم الاختبار إلى سؤالين مهاريين في الرسم والتصميم الابتكاري، موضحة أنّ سؤال الرسم بـ35 درجة، ويهدف إلى تقييم قدرات الطالب على الرسم ثلاثي الأبعاد، والتخيّل، وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية، مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر.

وعن سؤال التصميم الابتكاري، فأوضحت الوزارة أنّه بـ35 درجة، ويهدف إلى قياس قدرة الطالب على تصميم يعبر عن قدرته الفنية والإبداعية وتنظيم العناصر، وفقا لنسب جمالية محسوسة، وإظهار الفكرة في مساحة تحقيق قواعد التصميم من توازن وتوافق لوني، مع القدرة على إظهار الفكرة الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو المائية.

ونوهت الوزارة بأنّ موضوعات التصميم، تتناول وضع أفكار لتصميم ملصق إعلاني أو إرشادي أو تصميم دعوة أو كارت تهنئة أو تصميم طابع بريدي، أو تصميم غلاف كتاب أو عبوة أو منتج فني، وتحتاج الموضوعات إضافة إلى بعض العبارات المناسبة لموضوع التصميم، ويجب مراعاة اختيار الخط المناسب ومراعاة مقاس الخط بالنسبة لمساحة العمل الكلية.

الأدوات المطلوبة لاختبار القدرات

وعن الأدوات المطلوبة من الطالب للاختبار، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الأدوات هي أقلام الرصاص وممحاة ومسطرة 50 سم، وأقلام الفلوماستر وأدوات هندسية وسطح مستوى من الخشب أو الكارتون.

وأوضحت أنّ شروط النجاح في الاختبار هي حصول الطالب على نسبة 60% من إجمالي درجات الاختبارات «المعرفي والرسم والتصميم الابتكاري» شرط لنجاح الطالب وحصوله على «لائق»، ويعتبر الطالب لائقا عند الحصول على 60 من إجمالي 100 درجة.

وأشارت إلى أنّ الاختبارات تقيس مهارة استخدام القلم الرصاص في التعبير عن ذلك، ومهارات التعبير الفنية الشخصية من تحقيق عناصر العمل الفني كإظهار الفكرة الرئيسية للعمل وتحقيق التوزان في توزيع العناصر وتوظيف الخطوط لإظهار الأشكال المختلفة وتحقيق التوافق اللوني.