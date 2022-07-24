موعد تنسيق الجامعات الحكومية 2022.. الانتهاء من استعدادت اختبارات القدرات

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لأعمال تنسيق القبول للجامعات خلال الفترة المقبلة، وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ تنسيق الجامعات الحكومية 2022 سينطلق بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك بانطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول لطلاب الثانوية العامة 2022 وفقاَ للضوابط والحدود التي سيقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتجهيز الكليات بالبرامج الجديدة للقبول.

تنسيق الجامعات الحكومية 2022

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنَّ تنسيق الجامعات الحكومية 2022 له العديد من القواعد والضوابط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنَّ تنسيق المرحلة الأولى 2022 سينطلق بعد الكشف عن نتيجة الثانوية العامة 2022، وفقاً للحدود الدنيا للمرحلة التي سيتمّ الكشف عنها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق القبول للجامعات الحكومية 2022

ومن ناحية أخرى، أكّد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة الاستعداد التام لأعمال التنسيق للجامعات 2022 وفقاً للضوابط والقرارات التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والقرارات التي أقرّها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشان، مؤكداً أن الجامعة أنهت الاستعدادات لاختبارات القدرات المقرر تنفيذها غدا لعدد من الكليات بالجامعات في إطار الاستعداد لأعمال التنسيق، مؤكّداً أنَّ هناك الجامعة سخرت كل إمكانياتها لاختبارات القدرات.