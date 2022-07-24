موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2022.. تطبيق الإجراءات الاحترازية

يترقب الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2022 وما يعادلها من شهادات فتح موقع التنسيق لبدء عملية تسجيل رغبات اختبارات القدرات 2022، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي، وكشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2022، وذلك بعد تزايد الاستفسارات من قبل الطلاب وأولياء الأمور عنها عبر محرك البحث جوجل، لافتا إلى أن هناك تأكيد على الالتزام بالضوابط التي حددها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2022

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد اختبارات كلية التربية الرياضية 2022 سيكون اليوم التالي ليوم التسجيل لاختبارات القدرات 2022، حيث يتوجه الطالب للتسجيل بالكلية لدفع رسوم الاختبارات وإجراء الاختبارات أو معرفة الموعد الخاص بها، مضيفاً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وفقاً للضوابط والقواعد التي حددها المجلس.

تنسيق الجامعات 2022

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أنه لا توجد أي علاقة بالكليات ومكتب التنسيق بمراكز التدريب والتأهيل للاختبارات، لافتا إلى أن الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي شدد على ضرورة عدم عقد أي دورات او تدريبات للطلاب قبل الاختبارات، والالتزام بكافة المعايير التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عماد العزباوي، عميد كلية التربية الرياضية جامعة حلوان على الجاهزية التامة لتنسيق القبول واختبارات القدرات 2022 والتي من المقرر أن تنطلق غدا الأثنين وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات.