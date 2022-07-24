«الأعلى للجامعات» يقر غداً الخريطة الزمنية للعام الجديد 2022-2023

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا، في اجتماعه الدوري بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة عددًا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعة وتنسيق القبول 2022 بحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور محمد لطفي أمين الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون التعليم والطلاب والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والسيد عطا رئيس قطاع التعليم.

المجلس الأعلى للجامعات الحكومية

ومن المقرر أنَّ يناقش ويقر المجلس غدًا الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، وموعد بداية ونهاية العام الدراسي الجديد ومواعيد الامتحانات وعدد أسابيع الدراسة الفصل الدراسي الأول و الثاني، بجانب مناقشة الاستعدادات النهائية للكليات بالجامعات بشأن اختبارات القدرات 2022 ومدى الجاهزية التامة لها مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة خلال أعمالها والالتزام بكل الضوابط والمعايير التي حددها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشان برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

الخطوط العريضة لتنسيق القبول على طاولة المجلس الأعلى للجامعات

وفي السياق ذاته، تبدأ غد الاثنين أولى أيام اختبارات القدرات 2022، للكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات بجانب تحقيق الحد الأدنى للقبول، وهي كليات:

- كليات الفنون الجميلة «فنون– عمارة».

- كليات الإعلام.

- كليات الفنون التطبيقية.

- كلية التربية الموسيقية.

- كليات التربية الفنية.

- كليات التربية الرياضية.

- كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

- كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي.

- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية

وأكّد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي أنَّ مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس أنهى كل الاستعدادات لاستقبال الطلاب الراغبين في الاستفسار والتقدم من قبل طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.