بالأسماء.. تعرف على الجامعات المعتمدة في مصر قبل تنسيق 2022

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية، عن أسماء المؤسسات التعليمية المعتمدة من قبل الاعلى للجامعات، سواء جامعات حكومية أو خاصة أو أهلية أو دولية أو تكنولوجية، وذلك قبل انطلاق أعمال تنسيق القبول بالجامعات 2022.

الجامعات المعتمدة في مصر 2022

أولًا الجامعات الحكومية:

. جامعة القاهرة.

. جامعة الإسكندرية.

. جامعة المنصورة.

. جامعة الزقازيق.

. جامعة عين شمس.

. جامعة أسيوط.

. جامعة المنيا.

. جامعة المنوفية.

. جامعة قناة السويس.

. جامعة طنطا.

. جامعة حلوان.

. جامعة جنوب الوادى.

. جامعة دمياط.

. جامعة بورسعيد.

. جامعة دمنهور

. جامعة بنها.

. جامعة بني سويف.

. جامعة الفيوم.

. جامعة أسوان.

. جامعة كفر الشيخ.

. جامعة سوهاج.

. جامعة السويس.

. جامعة مطروح.

جامعة الأقصر.

. جامعة مدينة السادات.

. جامعة العريش.

. جامعة الوادي الجديد.

ثانيًا: الجامعات الخاصة والأهلية

الجامعات الخاصة:

. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

جامعة مصر الدولية.

. جامعة 6 أكتوبر.

جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

الجامعة الألمانية بالقاهرة.

. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

جامعة سيناء.

جامعة الأهرام الكندية.

الجامعة البريطانية فى مصر.

. جامعة فاروس بالإسكندرية.

. الجامعة المصرية الروسية.

. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

. جامعة النهضة ببنى سويف.

. جامعة المستقبل.

. جامعة دراية بالمنيا.

. جامعة بدر 19.

. جامعة حورس

جامعة المصرية الصينية.

. جامعة هليوبوليس.

جامعة الجيزة الجديدة.

. جامعة بدر بأسيوط.

. جامعة الصالحية الجديدة.‌

جامعة ميريت.

. جامعة سفنكس.

. جامعة السلام.

الجامعات الأهلية:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

12. جامعة المنوفية الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

13. جامعة بني سويف الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

14. جامعة أسيوط الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

16. جامعة المنيا الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

18. جامعة عين شمس الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

19. جامعة الزقازيق الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

21. جامعة الإسكندرية الأهلية (جار استصدار القرار الجمهوري).

ثالثًا: جامعات بقوانين خاصة:

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

رابعًا: جامعات باتفاقيات دولية:

1. الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

2. الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

3. الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية (GIU).

4. جامعة اسلسكا.

5. جامعة برلين الألمانية بالجونة.

6. جامعة سنجور.

خامسًا: جامعات باتفاقيات إطارية:

1. الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

2. الجامعة العربية المفتوحة.

سادسًا: أفرع الجامعات الأجنبية المعتمدة وفقًا لقانون 162 لسنة 2018 والصادر بشأنها قرارات جمهورية:

1. مؤسسة الجامعات الكندية في مصر، التي تستضيف فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد وفرع جامعة رايرسون.

2. مؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنتري البريطانية.

3. مؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية.

4. مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" والتي تستضيف فرعًا لكل جامعة من جامعتي (لندن، وسط لانكشاير).

سابعًا: الجامعات التكنولوجية:

الجامعات التكنولوجية التى تم إنشاؤها المعتمدة وفقًا لقانون رقم 72 لسنة 2019:

1. جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة.

2. جامعة الدلتا التكنولوجية.

3. جامعة بني سويف التكنولوجية.

4. جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية.

5. جامعة برج العرب التكنولوجية.

6. جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية.

7. جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية.

8. جامعة الغربية التكنولوجية.

9. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.

10. جامعة مصر التكنولوجية الدولية (القاهرة، الفيوم، أسيوط).

ثامنًا: أكاديميات تُشرف عليها وزارة التعليم العالي :أكاديمية السادات للعلوم الإدارية